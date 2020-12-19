На трассе под Нижним Тагилом в кювет улетели 2 грузовых и 5 легковых автомобилей

На Серовском тракте между 317-м и 318-м километром в кювет улетели 7 автомобилей, 2 из которых были грузовые.

Первая авария произошла около 20 часов. 25-летняя девушка ехала за рулём автомобиля Hyundai Accent, однако не учла метеорологические условия, не справилась с управлением и выехала с проезжей части в кювет, из-за чего автомобиль перевернулся. Через некоторое время столкнулись и съехали в кювет ещё 4 легковых и 2 грузовых автомобиля.

«В результате происшествия травмы получили водитель и её пассажирка. Врачи диагностировали у обеих черепно-мозговую травму головы и ушибы позвоночника. Девушки от госпитализации отказались. Установлено, что обе девушки были пристёгнуты штатными ремнями безопасности. Водитель легкового автомобиля имеет стаж вождения 1 год», — добавили в Госавтоинспекции.

В других столкновениях никто не пострадал. На месте ДТП образовался гололёд, на место уже выехала специальная техника для приведения дороги в нормативное состояние.