На 83-м году жизни скончался создатель мультфильмов «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая» Александр Курляндский

В возрасте 82 лет умер советский писатель, один из сценаристов мультсериала «Ну, погоди!», автор мультфильмов «Баба-яга против!» и «Возвращение блудного попугая» Александр Курляндский.

Писателя не стало сегодня, 21 декабря. Друг сценариста сообщил ТАСС, что Курляндский скончался в результате продолжительной болезни.

Курляндский работал над сценариями мультфильмов «Сезон охоты», «Великолепный Гоша» и «Яблочный пирог». Писатель создавал сценарии для выпусков мультсериала «Весёлая карусель». Его юмористические рассказы также были экранизированы в передаче «Ералаш».

В 1988 году Курляндский был удостоен государственной премии СССР. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России.