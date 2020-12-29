Многодетная семья попала в ДТП на Тюменском тракте, есть погибший

В Талицком районе на 239-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень семья из пяти человек попала в ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, авария случилась 28 декабря около 19:00: семья направлялась в Новосибирскую область к родственникам. Во время движения водитель «Шевроле Каптива», обгоняя грузовик, въехал в дорожное ограждение, разделяющее транспортные потоки.

В результате ДТП 43-летняя женщина (супруга водителя, которая находилась на заднем сиденье слева) погибла. Водитель (43-летний мужчина) и три его дочери (19, 12 лет и 1 год) в результате происшествия не пострадали.

Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что вместе с женой и дочерями поехал в Новосибирскую область к родственникам. Двигаясь в направлении Тюмени по своей полосе движения, он не заметил дорожных знаков ограничения скорости и дорожных работ, но увидел, как грузовой автомобиль стал смещаться влево, в результате чего водитель не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение.