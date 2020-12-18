Минздрав подвёл итоги проверки по факту невыплаты коронавирусных надбавок медикам Качканара

Замминистра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите озвучила результаты проверки больницы в Качканаре, медики которой пожаловались на невыплату ковидных надбавок президенту Владимиру Путину, пишет Ura.ru.

По словам замминистра, была задержана небольшая часть выплат, но и эти выплаты были проведены в установленные законом сроки.

«Когда пациенты поступают в конце месяца, а подтверждение о выявлении у них заболевания поступает в начале уже следующего месяца, то каждое медучреждение области формирует дополнительную заявку», — объяснила причину задержки Базите.

Она отметила, что дополнительные сложности также возникли из-за того, что заведующие инфекционным и терапевтическим отделением и замглавврача по лечебной работе, которые входят в комиссию, распределяющую ковидные доплаты, были на больничном с конца октября до второй половины ноября.

«Два медицинских работника не вошли в дополнительную заявку, которая была подана в следующем месяце. Они попали в дополнительную заявку 3 декабря, что также не повлияло на сроки начисления дополнительных выплат», — уточнила замминистра.

При этом Ирена Базите подчеркнула, что проведённые выплаты не нарушают установленные законом сроки.

«Сегодня деньги уже поступают на карточки медицинских работников», — уточнила она.

Накануне во время ежегодной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о выплатах врачам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Среди тех, кто не получил доплату, — медики из Качканара, также проблемы зафиксированы в Твери, Нижегородской области. Проблемы с выплатами и у технического персонала: уборщиков, лифтёров, диспетчеров, которые обеспечивают работу «красной зоны».

Путин в ответ назвал проблемы с выплатами «единичными случаями» и пообещал разобраться в ситуации.