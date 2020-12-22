Куйвашев ответил на вопрос о промышленных выбросах с предприятий Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции прокомментировал проблему выбросов с промышленных предприятий Нижнего Тагила. Отвечая на вопрос тагильского портала TagilCity.ru, ежедневно делающего замеры уровня загрязнения воздуха, губернатор отметил, что правительство заключило соглашение с компаниями-загрязнителями.

«Это и ЕВРАЗ, и “Уралвагонзавод”, и “Уралхимпласт”. У нас со всеми подписаны соглашения. Каждый год предприятия тратят миллиард рублей на улучшение ситуации. Мы занимаемся этим семь лет. Безусловно, проблемы ещё остались. Работа продолжается», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что были приняты проекты модернизации и программы экологического выздоровления по каждому предприятию, а все заключённые соглашения очень чётко контролируются.

«Выбросы действительно снижаются и будут продолжать снижаться. Работу по снижению выбросов практически до нуля мы будем продолжать до тех пор, пока мы её не закончим», — подчеркнул Куйвашев.

В качестве примера глава региона привёл введённую на НТМК домну, работающую «практически без выбросов», в устройство которой было инвестировано порядка 18 млрд рублей.

«Ещё остались вопросы с выбросами на Коксохиме, есть вопросы с организацией санитарных зон, проекты готовы, они находятся на экспертизе», — сказал губернатор.

Также Куйвашев спросил у задавшего вопрос журналиста, изменилась ли ситуация в городе за последние годы. Корреспондент ответил, что изменилась, но «выбросы остались».