Крещенские купания в Нижнем Тагиле состоятся, несмотря на пандемию коронавируса 

На сайте мэрии Нижнего Тагила появилось постановление о подготовке крещенской купели на Тагильском пруду. Купель будет организована в привычном месте — возле клуба моржей.

Массовое купание граждан в православный праздник Крещение Господне 19 января 2021 года состоится с 00:00 до 22:00. Возле купели будут организованы пункт обогрева для купающихся граждан и дежурство поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности на воде.

«Мероприятие провести c учётом режима повышенной готовности, действующим в соответствии с указом губернатора Свердловской области от 18.03.2020 “О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции” (в действующей редакции) и методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы зон рекреации водных объектов в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в постановлении администрации города.

Отметим, что ежедневно в Нижнем Тагиле, по официальным данным Роспотребнадзора, коронавирусом заболевает более 10 человек. В городе действует запрет на работу общепита после 23:00.