Корт на новой спортплощадке в Девятом посёлке в этом году заливать не будут

Корт на многофункциональной спортплощадке, которую в этом году с помпой открыли в Девятом посёлке, заливать пока не будут. Об этом 11 декабря на думской комиссии по физической культуре и спорту сообщила депутатам начальник профильного управления тагильской мэрии Ирина Еремеева. О заливке корта её спросил заместитель председателя гордумы Игорь Базилевич.

«Хотелось бы коснуться проблемы заливки корта, с которой ко мне обратился председатель ТОС Девятого посёлка. Выяснилось, что в настоящий момент спортивный комплекс не передан в управление городских комиссий. Должен решиться вопрос по передаче этого спортсооружения управлению муниципального имущества или управлению по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики, чтобы наконец понять, кто и как его будет заливать», — заявил Игорь Базилевич.

После открытия спортплощадки планировалось, что корт будет использоваться зимой для игры в хоккей и катания на коньках. Директор компании «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин сообщил Игорю Базилевичу, что хоккейная коробка уже готова к эксплуатации и её можно заливать. В ответ на это Ирина Еремева заявила, что Малекин не знаком с технологией заливки кортов, а использование спортсооружения для игры в хоккей в этом году с технической точки зрения невозможно.

«Вчера я наблюдала, как заливают корт в парке “Народный”. Для этого необходима обязательно горячая вода, чтобы соблюсти правильную технологию заливки. В посёлке колонка с водой находится на расстоянии 8 метров от корта. Также там положено резиновое покрытие, которое не стоит сейчас заливать, чтобы оно сохранилось к весне. Жителям надо это объяснить и успокоить», — сказала Ирина Еремеева.

Чтобы окончательно решить вопрос с заливкой корта, депутаты решили сначала обратиться к главе города с предложением определить ответственного за дальнейшую эксплуатацию нового спорткомплекса.