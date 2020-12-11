К Новому году в Нижнем Тагиле откроются 35 ледовых катков

К Новому году в Нижнем Тагиле должны открыться 35 ледовых общественных и дворовых катков. Самые крупные площадки, по информации пресс-службы мэрии, уже работают. Жители и гости города могут покататься на коньках в ФОК «Президентский» и Дворце ледового спорта на Вагонке, на стадионе «Юность», а также на кортах «Юпитер», «Кристалл», «Фотеевский». Завтра, 12 декабря, должен открыться большой каток в парке Бондина.

На хоккейном корте в парке «Народный», наконец, организовали прокат коньков. Также там сделали музыкальное оформление. Работает корт с 8:00 до 22:00.

Сейчас завершается заливка льда и оформление кортов, расположенных на внутриквартальных территориях. В Ленинском районе этой зимой будут работать 9 бесплатных дворовых катков, в Тагилстроевском и Дзержинском — по 8. Из-за пандемии коронавируса посетителей просят соблюдать социальную дистанцию и надевать маски в раздевалках, а также в местах проката коньков.