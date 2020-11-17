«Корт будет самым идеальным в городе». К Новому году на катке в парке «Народный» сделают музыкальное и лазерное оформление

К Новому году на хоккейном корте в парке «Народный» организуют музыкальное и лазерное оформление. Об этом директор клуба туристов «Азимут» Виталий Харченко рассказал сегодня, 17 ноября, депутатам думской комиссии по молодёжной политике, физкультуре, спорту и туризму. Такого оформления пока нет ни у одного корта в Нижнем Тагиле, отметил он на заседании. Заливать корт в парке «Народный» будут немного позже – после того, как там образуется хорошая снежная «подушка».

«Постараемся сделать так, чтобы корт в парке “Народный” был самым идеальным в городе. Потому что он всё-таки народный», – отметил директор клуба туристов «Азимут».

Время работы корта составит 14 часов – с 8:00 до 22:00. На территории планируется также организовать прокат коньков.

Начальник городского спорткомитета Ирина Еремеева сообщила, что всего в городе сегодня 40 кортов. Шесть из них – в неудовлетворительном состоянии. 21 ледовый каток находится на балансе муниципалитета. Недавно их начали заливать. Например, корт на улице Юности уже готов принять хоккеистов и конькобежцев, которым сегодня из-за распространения коронавируса запрещено заниматься на искусственном льду (не на улице). В мэрии считают, что из-за пандемии и многочисленных ограничений желающих покататься в этом году на коньках будет гораздо больше, чем обычно.

«Каждый год мы испытываем проблемы с подключением к системам холодного и горячего водоснабжения, с управляющими компаниями, – отметила Ирина Еремеева. – Один из таких проблемных кортов у нас находится на Ленинградском проспекте. В прошлом году нам [депутат и директор “УБТ-Сервиса”] Гаджи Ибрагимович помогал с заливкой корта. Мы так и не смогли добиться точки подключения у управляющей компании. Поэтому заливали корт привозной водой. Ещё и жители бывают разные. Бегают с топорами и перерубают шланги, на Красноармейской у нас такая история была. Сыплют песок на ледовое покрытие. Решаем такие ситуации в частном порядке».

На подготовку к зимнему сезону только 13 кортов «Азимута» в этом году потратили более 300 тысяч рублей. Например, на ремонт покрытия катка на улице Победы направили 78 тысяч рублей. Три корта спортивно-оздоровительного учреждения «Спартак» сейчас требуют капитального ремонта, ещё один – текущего, говорится в документах, предоставленных городским депутатам. Катку на улице Вязовской повезло гораздо больше. На него потратили более полумиллиона рублей.