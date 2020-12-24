Госдума в четыре раза увеличивает штрафы за неповиновение сотрудникам полиции и ФСБ

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий административную ответственность за нарушения при организации митингов и участии в них, а также за неповиновение требованиям сотрудников органов правопорядка, пишет Znak.com.

Если сейчас за неповиновение требованиям сотрудников полиции, ФСБ и органов госохраны предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей, то после принятия законопроекта граждан смогут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, арестовать на 15 суток или отправить на обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Для должностных лиц штраф вырастет до 5–10 тысяч рублей, для юридических — до 30–40 тысяч рублей.

Штрафы за повторные нарушения будут на порядок строже: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан (или арест на 30 суток), от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 70 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Инициатива принадлежит депутату Дмитрию Вяткину, который за последний месяц предложил около десятка репрессивных законопроектов. Проект одобрен преимущественно депутатами от «Единой России», остальные парламентские фракции выступили против.

«Совершенно очевидно, что 500 рублей не остановят никакого правонарушителя. Как показывает практика, невыполнение законного распоряжения сотрудника органов правопорядка не только опасно само по себе, но и может повлечь за собой дальнейшую противоправную деятельность и совершение более серьёзных правонарушений, а может быть даже и преступлений», — заявил Дмитрий Вяткин.

Его оппоненты в Госдуме попросили привести конкретные примеры, когда его опасения бы подтверждались, однако Вяткин сделать это затруднился.

Проект Вяткина также предусматривает новую ответственность для организаторов митинга: если они нарушили порядок сбора и расходования средств или не отчитались о нём в уполномоченный орган, то гражданам грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей и юридическим лицам — от 70 до 100 тысяч рублей. Также штрафы грозят за перечисление денег для организации публичного мероприятия, если лицо не имеет на это права, — так Госдума намерена бороться «с иностранным вмешательством в дела государства».

Одновременно с этим Госдума вводит штрафы за незаконное использование на митингах отличительных знаков журналиста теми, кто в СМИ не работает: таким людям грозит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Сегодня законопроект об этом также планируют принять в первом чтении.