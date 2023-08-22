Главный спасатель Нижнего Тагила и SUP-бордисты не смогли найти общий язык

В студии радиостанции «Экорадио» состоялся разговор между Иваном Подмазовым, мужем пострадавшей на Тагильском пруду Ирины Подмазовой, и директором Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергеем Копёркиным. Также на встрече присутствовали руководитель социальной автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию доступного туризма “Волшебники”» Антон Султанов и старший помощник нижнетагильского транспортного прокурора Екатерина Вальтер. Участники разговора разбирались в причинах ЧП, которое произошло ночью 28 июля на акватории Тагильского пруда.

Напомним, Иван Подмазов с семьёй и друзьями катался на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Подмазова, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и три недели находилась в реанимации. На днях Ирину перевели из реанимации в отделение. Она потихоньку приходит в ясное сознание и начинает разговаривать с мужем. Сейчас Иван прикладывает все усилия, чтобы перевести жену в Клинический институт мозга в Берëзовском для дальнейшего лечения и реабилитации.

Во время эфира Сергей Копёркин признал, что в постановлении правительства Свердловской области № 639 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области» не прописаны правила нахождения SUP-доски на воде. Но он заявил, что все, кто находится на воде, должны соблюдать правила пользования маломерными судами, в их числе и SUP-бордисты.

Также директор Центра защиты населения отметил, что Ирина Подмазова не должна была вообще находиться в тёмное время суток на воде. Спасатель не исключил, что Иван мог допустить нарушения как предприниматель, не обеспечив безопасность.

«Если транспортное средство не оборудовано специальными сигналами, то в тёмное время суток категорически нельзя выходить на воду. Это регламентировано в правилах. На плавсредстве должна быть красная и зелёная подсветка, чтобы определить, где левый, а где правый борт. В тёмное время они должны расходиться левыми бортами. Что не было сделано. Просто была какая-то подсветка натянута вокруг этого SUP-борда», — сказал Сергей Копёркин.

Иван Подмазов ответил, что SUP-борды не являются маломерными судами, поэтому перечисленные правила на них не распространяются.

В Центре защиты населения провели проверку по факту ЧП и подготовили обращение в адрес областных властей с просьбой внести изменения в региональное постановление № 639, чтобы урегулировать нахождение SUP-досок на воде.

«Не думайте, я ни в коем случае не защищаю Никиту Карпова (который находился за рулём катера). Он преступник, может быть я сейчас громко скажу, но он виновник этого происшествия. С него вины никто не снимает, он источник повышенной опасности. Если он увидел ваше освещение, он должен был снизить скорость, даже остановиться и убедиться в безопасности своего манёвра. Здесь я его не защищаю. Но тем не менее вы тоже допустили нарушения правил», — пояснил директор Центра защиты населения.

Помимо этого, Сергей Копёркин предложил обязать организованные группы извещать муниципалитет, получать разрешение, предоставлять его в ГИМС и выходить на воду в сопровождении спасателей, а также организовать ограниченную зону для SUP-бордистов, чтобы отделить их от катеров.

Напомним, тагилький общественник Александр Коченков записал видеообращение к Никите Карпову — водителю катера, который сбил Ирину Подмазову на Тагильском пруду. В нём он призвал мужчину признать свою вину и помочь пострадавшей семье. Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала четырёх судовладельцев после проверки соблюдения правил эксплуатации судов и требований к безопасности пассажиров на акватории городского пруда. А тагильская полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП, но дело пока бесфигурантное. В середине августа в баре «Гора» состоялся творческий вечер для жены Подмазова. Организаторы считают, что концерт даст Ивану силы, чтобы справиться с возникшими трудностями, а Ирине — энергию для выздоровления. Также стал известен ещё один случай столкновения на акватории пруда. Тагильчанка Анастасия Шадрина рассказала, что во время прогулки по воде в их судно влетел быстроходный катер.