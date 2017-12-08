Генпрокурор Юрий Чайка оценил ущерб от коррупции в России за три года в 148 млрд рублей

Размер ущерба от коррупции в России за 2015, 2016 годы и три квартала 2017 года составил более 148 миллиардов рублей, со ссылкой на заявление генпрокурора пишет «Коммерсантъ». По его словам, из этой суммы добровольно погашено более 11 миллиардов, а также изъято и арестовано имущества на сумму 78 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что в эту сумму не входят имущество и средства, изъятые у полковника Дмитрия Захарченко.

Чайка также рассказал, что с 2013 года прокуратура выявила более 14,6 тысячи нарушений закона и инициировала более 900 процедур контроля за расходами.

«Прокурорами заявлены десятки исков об обращении в доход государства имущества, приобретённого на неподтверждённые доходы, на сумму более 12 млрд рублей, включая иск к Захарченко», — рассказал глава Генпрокуратуры.

Он добавил, что за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и более 400 депутатов различных уровней.