ФСБ попросила о расширении полномочий и дополнительных выплатах сотрудникам 

Федеральная служба безопасности предложила расширить свои полномочия, со ссылкой на проект поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ» пишет Znak.com.

ФСБ попросила разрешить ведомству самостоятельно охранять и оборонять объекты органов безопасности из-за «увеличения количества вооружённых нападений» на них. В службе считают, что сохраняется угроза «совершения противоправных действий» против этих объектов и сотрудников ведомства.

ФСБ также предложила разрешить ей самостоятельно принимать и регистрировать сообщения о преступлениях, поступающие в органы безопасности, организовывать и проводить дознания и предварительное следствие по делам о преступлениях, относящихся к компетенции органов безопасности, организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесённых КоАП к ведению органов безопасности.

Кроме того, ведомство просит предоставить полномочия по обеспечению «информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере».

Также документ вносит на рассмотрение предложения об установке ежемесячных и иных дополнительных выплат сотрудникам ФСБ, кроме выплат, предусмотренных федеральным законодательством. Суммы будут зависеть от сложности, объёма и важности задач, выполняемых военнослужащими, говорится в пояснительной записке.

Общественное обсуждение проекта началось 28 декабря и закончится 11 января.