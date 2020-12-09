ФАС не нашла нарушений в конкурсе по аутсорсингу автомобилей скорой помощи в Нижнем Тагиле

Свердловское управление ФАС России не нашло нарушений в документации конкурса по передаче на аутсорсинг автомобилей скорой помощи для Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского.

Заседание комиссии свердловского УФАС состоялось в среду, 9 декабря. Как рассказали URA.ru в надзорном ведомстве, нарушений в конкурсной документации не выявлено, поэтому предписание компании не выдано.

ООО «РТ-Социальная сфера» стала единственным участником всех трёх конкурсов. Общая сумма предполагаемых контрактов — 1,4 млрд рублей.

Причиной проверки стала жалоба в областную прокуратуру и УФАС известного антикоррупционера Свердловской области Екатерины Петровой. Член Общественной палаты Екатеринбурга и руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» считает, что заказчик совместно с департаментом госзакупок региона и победителем намеренно указали медицинские услуги вместо транспортных, что позволило им разместить открытый конкурс вместо аукциона.