ФАС не нашла нарушений в конкурсе по аутсорсингу автомобилей скорой помощи в Нижнем Тагиле

Свердловское управление ФАС России не нашло нарушений в документации конкурса по передаче на аутсорсинг автомобилей скорой помощи для Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского.
Заседание комиссии свердловского УФАС состоялось в среду, 9 декабря. Как рассказали URA.ru в надзорном ведомстве, нарушений в конкурсной документации не выявлено, поэтому предписание компании не выдано.
ООО «РТ-Социальная сфера» стала единственным участником всех трёх конкурсов. Общая сумма предполагаемых контрактов — 1,4 млрд рублей.
Причиной проверки стала жалоба в областную прокуратуру и УФАС известного антикоррупционера Свердловской области Екатерины Петровой. Член Общественной палаты Екатеринбурга и руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» считает, что заказчик совместно с департаментом госзакупок региона и победителем намеренно указали медицинские услуги вместо транспортных, что позволило им разместить открытый конкурс вместо аукциона.
- 27 ноября персонал скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записал видеообращение к жителям города с просьбой поддержать их и не позволить перевести водителей и автопарк службы на аутсорсинг.
- Власти уверяют, что перевод автопарка скорой помощи на аутсорсинг позволит за счёт частных капиталовложений значительно его обновить. По условиям контракта подрядчик должен полностью заменить все автомобили на подстанциях, а освободившийся спецтранспорт передать нуждающимся муниципалитетам и медучреждениям. А работникам пообещали, что их зарплата после передачи автопарка на аутсорсинг ниже не станет.
- 2 декабря в одном из кафе Нижнего Тагила прошла встреча представителей Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» с активом водительского состава скорой помощи по вопросу о передаче службы на аутсорсинг. Тогда представители отметили, что готовят стратегию по борьбе с реформой.