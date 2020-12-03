Известный антикоррупционер Свердловской области Екатерина Петрова пожаловалась в прокуратуру на конкурсы по аутсорсингу скорой помощи

Член Общественной палаты Екатеринбурга, руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова подала жалобы в УФАС и областную прокуратуру на три конкурса на аутсорсинг автомобилей скорой помощи для Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. Девушка считает, что заказчик совместно с департаментом госзакупок региона и победителем намеренно указали медицинские услуги вместо транспортных, что позволило им разместить открытый конкурс вместо аукциона.
«Источник финансирования определён как бюджет ФОМС, что вообще-то является нецелевым расходованием средств. Цена за машино-час завышена (в сравнении с их аналогичными и сопоставимыми контрактами в других регионах, а также с предыдущим нашим контрактом — в два раза). Но самое главное — во всех упомянутых городах на станциях есть свои машины скорой помощи, причём не изжившие свой срок, так вот губернатор хочет эти машины у станций забрать, а вместо них предлагается очень мутная система», — написала Петрова на своей странице в Facebook.
ООО «РТ-Социальная сфера» стало единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка скорой помощи Нижнего Тагила. Согласно материалам на сайте госзакупок, заявка дочерней компании госкорпорции «Ростех» признана соответствующей всем требованиям. Законодательство допускает заключение договора с единственным участником в данных условиях. Екатерина Петрова в свою очередь отметила, что в компании трудоустроено всего семь человек, а собственных автомобилей за юрлицом не числится.
- 27 ноября персонал скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записал видеообращение к жителям города с просьбой поддержать их и не позволить перевести водителей и автопарк службы на аутсорсинг.
- Начальная цена закупки составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- 22 ноября Нижний Тагил с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Глава министерства провёл встречу с водителями скорой помощи и пообещал им, что их зарплата после передачи автопарка на аутсорсинг ниже не станет.
- Власти уверяют, что перевод автопарка скорой помощи на аутсорсинг позволит за счёт частных капиталовложений значительно его обновить. По условиям контракта подрядчик должен полностью заменить все автомобили на подстанциях, а освободившийся спецтранспорт передать нуждающимся муниципалитетам и медучреждениям.
- 2 декабря в одном из кафе Нижнего Тагила прошла встреча представителей Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» с активом водительского состава скорой помощи по вопросу о передаче службы на аутсорсинг. Тогда представители отметили, что готовят стратегию по борьбе с реформой.