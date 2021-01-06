Экологичная мода. 5 лайфхаков по осознанному потреблению одежды

По данным ООН, производство одежды занимает второе место после нефтегазовой промышленности по уровню загрязнения окружающей среды отходами. Каждый год до 85% купленных вещей оказывается на свалках, ведь в среднем одну вещь человек носит менее года. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина пообщалась с экспертами в теме экологии и моды и узнала, как уменьшить негативное влияние на планету при обращении с одеждой и куда в Нижнем Тагиле можно сдать ненужные вещи.

1. Покупайте одежду в секонд-хендах.

Секонд-хенд — универсальный магазин, где можно найти одежду на любой вкус, даже если у вас в кошельке только мелочь. Однажды я купила там классическую клетчатую футболку за 60 рублей. Но самое важное, что покупки в секонд-хенде экологичны, ведь ненужная для кого-то вещь используется повторно.

«Секонды — это колоссальная помощь планете. Одна вещь может проходить несколько циклов и жить чуть ли не вечно. Есть такие шопоголики, которым надо совершить какую-то ненужную покупку ради минутной радости. Такой шопоголизм лечится секонд-хендом, то есть вещь можно купить и снова продать», — рассказала Полина Блок, директор секонд-хенда, экоактивистка.

Тагильчанка Полина открыла секонд-хенд год назад, причём сделала это в виртуальном формате — выставляла вещи подруг в Instagram. К удивлению, такой формат понравился молодёжи и выставленную на продажу одежду забирали в течение первых суток. Сначала Полина принимала посетителей у себя дома, а недавно, буквально в декабре, открыла магазин в отдельном помещении на Карла Маркса.

Полина в своём секонд-хенде «Барахольщицы»

По словам Полины, секонды пользуются спросом, но в основном у молодых людей. Многие взрослые до сих пор думают, что там лежит старая, порванная и некрасивая одежда. Это не так.

«Хорошую одежду можно найти где угодно. Посоветую сначала чётко сформулировать свой запрос в плане одежды, и если он звучит как “я не ищу конкретного решения, просто достойный и подходящий образ для мероприятия; я отношусь к потреблению разумно; у меня нет предубеждений в отношении одежды; я готова дать вещам второй шанс”, то секонд к посещению советовать можно», — поделилась стилист Мария Новак.

Исходя из моего опыта, в секонде спокойно можно полностью создать образ на 1000 рублей. Причём там множество качественных, брендовых, необычных вещей, которых в простом магазине нет.

Покупая одежду в секонд-хендах, вы экономите ресурсы земли, ведь на производство, например, одной хлопковой футболки тратится 1700 литров воды, этой воды человеку хватило бы на 3,5 года жизни. Также для производства той же футболки выращивают хлопок, который регулярно орошают химическими удобрениями, а от этого почва приходит в непригодность. Нужно принять факт: модная индустрия напрямую забирает земные ресурсы.

2. Стремитесь к минимализму.

Спонтанные и необдуманные покупки вещей наносят окружающей среде большой вред: фабрики видят спрос и производят ещё больше одежды, а покупатели, осознав ненадобность вещей, выбрасывают их в обычную мусорку.

Чтобы помочь планете, нужно отказаться от спонтанных покупок и стремиться к минимализму в гардеробе, то есть иметь немного вещей в шкафу, которые будут сочетаться друг с другом и подойдут на все случаи жизни.

«Минимализм упрощает жизнь на всех её уровнях, помогает расставлять приоритеты, потреблять ровно столько ресурсов, сколько необходимо на данный момент времени, не больше и не меньше. К этому надо стремиться», — отметил эковолонтёр Егор Трушников.

Осознав это, я перестала покупать цветные футболки, которые не подойдут к синим брюкам. Теперь отдаю предпочтение белым классическим футболкам, ведь они сочетаются и с синими, и с чёрными, и с красными штанами. Правило минимализма — покупать одежду классических цветов.

3. Отдавайте ненужные вещи нуждающимся.

Если вам какая-то вещь оказалась не нужна, ни в коем случае не выбрасывайте её. Отдайте одежду нуждающимся на повторное использование.

В Нижнем Тагиле трендовые и современные вещи принимают в секонд-хенде «Барахольщицы» (Карла Маркса, 42а, кабинет 29), за них там даже заплатят. Но вещи проходят тщательный отбор, и если они не соответствуют требованиям магазина, то их могут не взять. Например, я хотела отдать в секонд платье, которое носила пару раз, но мне отказали.

Также одежду принимают в реабилитационном центре «Радуга» (Индивидуальная, 1а). Там одежду для подростков точно возьмут, по крайней мере мне никогда не отказывали. В коррекционный детский дом для детей с ОВЗ № 2 (Жуковского, 13а) тоже можно сдать одежду, но берут там не всё. Лучше заранее позвонить и узнать, какая одежда необходима воспитанникам. Другие детские дома тоже принимают детские или подростковые вещи, но только если вы предварительно договоритесь о своём приходе. Вещи должны быть не рваные, чистые и опрятные.

Людям среднего возраста ненужную одежду советую сдать в Скорбященский монастырь (Красногвардейская, 55). Церковные служители передадут вещи малоимущим.

При утилизации не стоит забывать про друзей, которым могут понадобиться ваши вещи. Также одежду можно подарить другому человеку через группу «Отдам Даром Нижний Тагил». А если вещи сохранились в идеальном состоянии, их можно выставить на «Авито» или «Юлу», я так продала несколько кофт.

4. Участвуйте в свопе.

Своп-вечеринки — это классная возможность обменяться ненужными вещами с другими людьми. В Нижнем Тагиле своп-движение тоже развивается: в ноябре прошёл первый городской своп-фестиваль. Там я нашла себе большую чёрную шляпу, которую в тагильских магазинах сложно достать, и стильную бежевую кофту.

«Своп — это классный экологичный тренд. На нём вы можете найти то, чего нет на прилавках. На свопах не надо платить за вещи и, главное, вы не выбрасываете ненужную одежду в мусорку, а отдаёте другому человеку», — сказал один из организаторов своп-феста Константин Суконников.

Организаторы обещают повторить акцию летом на свежем воздухе.

5. Сдавайте одежду на переработку.

В Нижнем Тагиле следовать этому совету сложно. Сдать одежду на переработку можно только, пожалуй, в магазине H&M по адресу Свердловское шоссе, 65 (ТЦ DEPO). Сама я ни разу не сдавала туда вещи (предпочитаю отдавать их нуждающимся), но знакомые сдают и говорят, что эта система работает.

«На кассе ты сдаёшь минимум три ненужные вещи продавцу, он их забирает, а взамен выдаёт скидочные купоны. За каждый пакет выдаётся 1 купон. Он действует на 1 любой товар в чеке», — рассказала мне коллега Екатерина Баранова, которая сдаёт одежду в H&M.

Ваучеры не суммируются, но можно получить скидку 15% на разные изделия в рамках одной покупки. На отдельные модели из последних линеек товаров скидки могут не действовать.

На сайте H&M сказано, что сдать можно любой текстиль, вне зависимости от бренда, состава материала и состояния: нижнее бельё, шнурки, колготки, носки, гольфы, постельные принадлежности, салфетки, полотенца, кепки, шапки, шарфы, куртки, пальто, брюки, платья, футболки, кофты, костюмы, хоть шторы несите.

Необязательно сразу следовать всем этим рекомендациям, начните с малого — переберите свой гардероб и подумайте, что лично вы можете сделать для первого шага к защите природы.