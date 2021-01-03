Будет холодно: погода в Нижнем Тагиле 4–6 января

В Свердловской области и Нижнем Тагиле в начале новой недели сохранится морозная погода.

По данным Уралгидромета, в понедельник, 4 января, будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой снег. Днём синоптики обещают тагильчанам –10...–15 градусов, ночью — −13...−18.

Во вторник, 5 января, будет пасмурно, также ожидается небольшой снег. Днём столбики термометров опустятся до −14…−19 градусов. Ночью температура останется такой же.

В среду, 6 января, сохранится облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью −17…−22, днём — 15–20 градусов ниже нуля.