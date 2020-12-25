Благотворительный фонд установил в больнице Нижнего Тагила новое кислородное оборудование

В одной из ковидных больниц Нижнего Тагила установили новое кислородное оборудование. Это минимизирует риски технических сбоев и позволит реже заправлять аппарат.

Новое оборудование появилось в медучреждении после того, как правительство Свердловской области обратилось за помощью в Фонд святой Екатерины. По данным благотворительной организации, оборудование заменили в четырёх больницах Екатеринбурга и в одной Нижнего Тагила.

«Еженедельно в наш адрес поступает из больниц от 10 до 15 обращений. Так или иначе мы помогаем обеспечивать работу 50 медицинских учреждений. Мы видим, что эта работа востребована», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В некоторых больницах был смонтирован трёхтонный газификатор, который позволяет увеличить количество точек кислорода. Из-за роста в Свердловской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией оборудование приходилось заправлять дважды в день, а каждая заправка — это технологические риски. Благодаря новому обновлению заправлять оборудование придётся реже, поэтому и технологические риски станут ниже.

За время пандемии коронавируса Фонд святой Екатерины закупил для Екатеринбурга 30 автомобилей скорой медицинской помощи, установил две линии по производству медицинских масок и кислородную станцию, а также передал в больницы кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ. Общий объём поддержки уже дошёл до отметки в 1,4 млрд рублей.