За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявили 24 случая заражения COVID-19

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 24 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3378 человек. В Свердловской области — 403 случая, всего с начала пандемии в регионе заразились 54 143 человека.

Состояние 620 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 370 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 234 — на аппаратах ИВЛ. За сутки было выписано 409 человек. Общее число выписанных достигло 46 446. Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1328.