За год пожарные, водолазы и волонтёры Нижнего Тагила спасли более 400 жизней

В 2020 году сотрудники Центра защиты населения, пожарной охраны, а также волонтёры поискового отряда «Скорпион» помогли более 400 жителям Нижнего Тагила. В преддверии Дня спасателя им вручили почётные грамоты и благодарственные письма главы города, ещё порядка 50 сотрудников получили нагрудные знаки отличия.

За текущий год сотрудники Центра защиты населения 728 раз выезжали на аварийно-спасательные работы: оказывали помощь оперативным службам при ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей. Так им удалось спасти 281 человеческую жизнь.

«Вместе с тем этот год не обошёлся без тяжёлых потерь. В августе ушёл из жизни легендарный водолаз-спасатель Владимир Александренко. На его счету более четырёх тысяч подводных спусков и сотни спасённых жизней. Глава города Владислав Пинаев вручил сыну Владимира Александренко почётную грамоту и нагрудный знак отличия поисково-спасательной службы. Сын тоже работает спасателем и продолжает дело отца», — добавили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Пожарные Нижнего Тагила в 2020 году потушили 721 пожар. Как отметил начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин, это на 59 возгораний меньше, чем в прошлом году. Всего за 2020 год спасатели помогли 79 людям.

Не остались в стороне и волонтёры поискового отряда «Скорпион». Уже несколько лет подряд добровольцы помогают спасательным службам искать пропавших без вести людей. В этом году «скорпионы» смогли найти живым 61 человека.