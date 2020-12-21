Всероссийский союз пациентов пожаловался Путину на дефицит более 40 лекарств

Всероссийский союз пациентов направил президенту России Владимиру Путину и правительству обращение, в котором указал на дефицит 42 лекарственных препаратов, пишут «Известия».

Среди дефицитных лекарств есть жизненно важные препараты для лечения онкобольных, а также пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими заболеваниями. Ряд этих лекарств рекомендовали для лечения коронавируса, в результате на препараты возник повышенный спрос, что привело к их нехватке.

По данным организации, перебои с лекарствами от хронических заболеваний, которые также используются для лечения коронавирусой инфекции, начались ещё в апреле — это в том числе антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия) и ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб).

В сентябре ситуация с лекарствами существенно обострилась — по словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулёва, появились сложности с оценкой фактического спроса и распределением препаратов между пациентами, заболевшими коронавирусом, и теми, кто лечится от других заболеваний. В то же время дефицит лекарств, которые не используют для лечения коронавируса, также связан с пандемией — к нему привела нехватка финансирования из-за роста затрат системы здравоохранения во время эпидемии, пояснили в Союзе пациентов. Кроме того, на ситуацию с лекарствами повлияло повышение цен на мировом рынке в связи с пандемией, а также импортозависимость.

«В ряде случаев ответы на официальные запросы профильных НКО либо не были получены, либо содержали информацию о том, что указанной проблемы не существует», — отметил Юрий Жулёв.

Для решения проблемы Союз предлагает увеличить финансирование и объёмы производства, а также изменить механизм регулирования предельных отпускных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Сообщения о дефиците лекарственных препаратов, с которыми могут столкнуться не только аптеки, но и больницы, где лечатся больные коронавирусной инфекцией, поступают из разных регионов страны. Комментируя ситуацию, чиновники указывают на несвоевременность решения федерального центра ввести с 1 июля обязательную маркировку лекарств.