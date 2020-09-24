Вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько обвинили в коррупции

Экс-депутат областного Заксобрания Сергей Семёновых обратился в свердловские ФСБ, прокуратуру, полицию и Следственный комитет с заявлением, в котором он обвинил вице-губернатора региона Сергея Бидонько в коррупции. По словам Семёновых, Бидонько получал деньги от предпринимателя из Серова Павла Козяева — якобы бизнесмен платит чиновнику «сотни тысяч рублей» за покровительство.

Как пишет Е1.ru, в качестве доказательства Семёновых предоставил силовикам расшифровку записи его диалога с Козяевым, в котором они говорят о Бидонько. Также экс-депутат уверяет, что существуют скриншоты с информацией о транзакциях, которые совершал Козяев на счета Бидонько.

«Я видел скриншоты транзакций и слышал, как Козяев как минимум один раз общался с Бидонько по телефону. Я не утверждаю, что он точно виновен, но прошу уполномоченные органы проверить информацию», — рассказал изданию Семёновых.

В полиции и прокуратуре пообещали уточнить завтра, получили ли они обращения экс-депутата.

«То, что там пишет Сергей Михайлович, — абсолютный бред. Не знаю, что у него случилось, может быть, осень наступила, а может быть, приближаются выборы, он же в них системно участвует и пишет [заявления] на всех, в том числе на меня, уже не первый раз. Это пока вызывает только улыбку и понимание, что он одержим и придумывает разные истории», — прокомментировал ситуацию Бидонько.

Он добавил, что знаком с бизнесменом Павлом Козяевым, но встречается с ним редко и не поддерживает близких отношений. По словам вице-губернатора, в настоящее время Семёновых и Козяев судятся друг с другом.