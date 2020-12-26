Вакцину «Спутник V» признали безопасной для пенсионеров

Российскую вакцину «Спутник V» признали безопасной для использования людям старше 60 лет, заявил RT министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул министр.

В испытаниях вакцины «Спутник V» на пенсионерах, начавшихся в середине октября, приняли участие 110 человек, самому старшему из них 82 года. Проведённая ведомством экспертиза подтвердила безопасность и эффективность использования вакцины. Кроме того, вакцину «Спутник V» признали безопасной также для аллергиков.

Ранее Мурашко рассказал, что вакцинация людей старше 60 лет может начаться уже с этой недели. Министр порекомендовал региональным властям вовлечь в вакцинацию пациентов с сахарным диабетом.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа, она поступила в гражданский оборот до завершения клинических испытаний. Изначально Минздрав не рекомендовал применять её людям до 18 и старше 60 лет.

В ходе пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин заявил, что пока не привился от COVID-19, поскольку вакцина пока не рекомендована для «таких, как он», — людей старше 60 лет.