В выходные в Нижнем Тагиле будет тепло и пасмурно

В ближайшие выходные синоптики обещают жителям Нижнего Тагила тёплую для декабря, но пасмурную погоду. Днём на улице будет лишь минус 8–11 градусов (по ощущениям — минус 14–17 градусов). По ночам прогнозируется до минус 12 градусов. В воскресенье ожидаются небольшие снежные осадки и преимущественно западный ветер.

В горах и низинах Свердловской области столбики термометров опустятся в выходные до минус 22 градусов в ночное время. Днём они будут держаться на уровне минус 6–13 градусов. Уральский гидрометцентр обещает жителям региона облачную погоду с прояснениями и юго-западный ветер в большинстве городов с порывами до 8 м/с.