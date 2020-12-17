В Свердловской области «Волга» с пьяным водителем вылетела с моста. Один из пассажиров погиб

Возле села Скатинского Камышловского района произошло смертельное ДТП. «Волга» вылетела с моста, в результате чего погиб пассажир. Водитель и ещё один его спутник получили травмы.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла днём 17 декабря. 50-летний водитель «Волги» не справился с управлением, врезался в мостовое ограждение, после его автомобиль полетел вниз.
В результате ДТП в реанимации скончался 44-летний пассажир отечественного автомобиля. Второму пассажиру и водителю на месте происшествия оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчины отказались. Все участники дорожной аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности, добавили в ведомстве.
«При общении с водителем инспекторы ГИБДД заметили характерные признаки алкогольного опьянения и провели освидетельствование на месте, результат показал 0,749 мг/л. В отношении водителя составлен протокол об административном нарушении. Мужчина пояснил автоинспекторам, что приехал утром на работу в село Скатинское и, найдя двух “единомышленников”, решил распить с ними горячительные напитки, после чего они поехали в гости в деревню Чусовую. Во время движения пассажиры просили снизить скорость, но он их не послушал», — добавили в Госавтоинспекции.