В Свердловской области «Волга» с пьяным водителем вылетела с моста. Один из пассажиров погиб

Возле села Скатинского Камышловского района произошло смертельное ДТП. «Волга» вылетела с моста, в результате чего погиб пассажир. Водитель и ещё один его спутник получили травмы.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла днём 17 декабря. 50-летний водитель «Волги» не справился с управлением, врезался в мостовое ограждение, после его автомобиль полетел вниз.

В результате ДТП в реанимации скончался 44-летний пассажир отечественного автомобиля. Второму пассажиру и водителю на месте происшествия оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчины отказались. Все участники дорожной аварии не были пристёгнуты ремнями безопасности, добавили в ведомстве.