Общество

В Свердловской области сотрудники ДПС помогли девушке, у которой на трассе закончился бензин 

23.12.2020 14:05
В Свердловской области сотрудники ДПС помогли девушке, у которой на трассе закончился бензин 

Инспекторы ДПС из Богдановича Михаил Бобин и Владислав Слободенюк при патрулировании заметили на 91-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень припаркованный на обочине автомобиль Merсedes с включённой аварийкой. 

«Полицейские остановились, чтобы узнать, что случилось. Температура на улице была в районе –19 градусов. Выяснилось, что за рулём иномарки была девушка, которая ехала из Екатеринбурга в Камышлов», — рассказали журналистам Е1.ru в Госавтоинспекции.

Девушка пыталась остановить проезжающие машины, но попросить о помощи ей так и не удалось. Сотрудники ГИБДД залили топливо в бак автомобиля и пожелали девушке счастливого пути.

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