В Свердловской области сотрудники ДПС помогли девушке, у которой на трассе закончился бензин 

Инспекторы ДПС из Богдановича Михаил Бобин и Владислав Слободенюк при патрулировании заметили на 91-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень припаркованный на обочине автомобиль Merсedes с включённой аварийкой.

«Полицейские остановились, чтобы узнать, что случилось. Температура на улице была в районе –19 градусов. Выяснилось, что за рулём иномарки была девушка, которая ехала из Екатеринбурга в Камышлов», — рассказали журналистам Е1.ru в Госавтоинспекции.

Девушка пыталась остановить проезжающие машины, но попросить о помощи ей так и не удалось. Сотрудники ГИБДД залили топливо в бак автомобиля и пожелали девушке счастливого пути.