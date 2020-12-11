В Свердловской области — рекорд по выявленным случаям коронавируса за сутки

За 10 декабря в Свердловской области зарегистрировано 402 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что является рекордом. В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле COVID-19 заболели 3210 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 50 570.

Состояние 592 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 345 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 246 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1179.