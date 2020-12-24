В Свердловской области новый суточный рекорд по количеству заболевших коронавирусом

На Среднем Урале за минувшие сутки выявлено рекордное количество заболевших COVID-19 — 402. Из них в Нижнем Тагиле — 18, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились уже 55 759 человек, 3447 из них — в Нижнем Тагиле.

Состояние 616 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 355 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 228 — на аппаратах ИВЛ. Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1393.