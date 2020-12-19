В Свердловской области на один день запустят горячую линию для желающих узнать о своих налоговых долгах

В Свердловской области в рамках Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» 22 декабря будет организована горячая линия. Местные жители смогут узнать о наличии налоговой задолженности и оплатить её онлайн.

Горячая линия будет организована по телефону: 8 (343) 362-27-90. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП, по телефону граждане также смогут узнать, как записаться на личный приём к судебному приставу, как оставить обращение в сервисе «Интернет-приёмная», а также о работе сервисов. Звонки на горячую линию будут приниматься 22 декабря с 09:00 до 18:00.

Сегодня в Свердловской области на постоянной основе действует горячая линия для граждан, ошибочно идентифицированных как должники: 8 (343) 362-28-50, а также call-центр для информирования граждан: 8 (343) 362-28-08.