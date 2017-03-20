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20 Мар 2017 17:57 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

В Серебрянку проведут кабельный интернет за 12 миллионов рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении средств из регионального резервного фонда на строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) до села Серебрянка. Согласно документу, в 2017 году на указанные цели региональному Министерству транспорта и связи будет направлено около 12,3 миллиона рублей.

«Протяжённость линии связи составит 80 километров. ВОЛС пройдёт вдоль дороги Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка и будет размещена на столбах линий электропередач. Кроме того, дополнительно будут установлены антенно-мачтовые сооружения в селе Серебрянка и в посёлке Северка. Строительство ВОЛС позволит устранить цифровое неравенство – подключить к высокоскоростному интернету социально значимые объекты населённого пункта (школу, детсад, ФАП, библиотеку, отделение почты). На новых антенно-мачтовых сооружениях в перспективе операторы связи смогут разместить свои передатчики, что позволит улучшить покрытие сотовой связи на автодороге и в населённых пунктах», – сообщили АН «Между строк» в департаменте информполитики губернатора.

Напомним, в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. Новость о Серебрянке вышла в топ тем федеральных СМИ, журналисты окрестили посёлок «свердловским Донбассом». Даже чиновничий экипаж во главе с Сергеем Носовым не с первого раза смог добраться до Серебрянки. Мэр поручил выставить вдоль трассы пункты оказания техпомощи, также туда были отправлены грейдеры, а «Уралвагонзавод» предоставил КАМАЗы для поставки продуктов. Жители начали сбор средств на восстановление дороги своими силами. Кроме того, в Серебрянку прибыла комиссия Общероссийского народного фронта, члены которой после заявили, что «в ХХI веке так жить нельзя». В том же 2015 году суд обязал «Свердловскавтодор», в ведении которого находилась трасса, провести ремонт. По дороге прошлись грейдерами и засыпали её щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат. В августе 2016 года пригородная прокуратура провела повторное обследование и вынесла представление отремонтировать трассу, не соответствующую требованиям безопасности движения.

В конце 2016 года о положении дел в Серебрянке президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции сообщил журналист Максим Румянцев. Президент поручил губернатору области отремонтировать дорогу. В январе 2017-го Евгений Куйвашев доложил Путину, что дорогу приведут к эксплуатационному содержанию к 1 июня, но для асфальтобетонного покрытия «потребуется ещё определённое время».

В конце января Куйвашев подписал перечень поручений по приведению автодороги Нижний Тагил – Серебрянка в надлежащее состояние, а также поручил администрации региона выделить деньги на строительство в селе пожарного депо. В начале февраля межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта одобрила объём средств в размере 250 млн рублей на ремонт дороги из резервного фонда.

Агентство новостей «Между строк»

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