В Пскове солдат-срочник выстрелил в магазин «Детский мир» из пушки боевой машины

В Пскове 19-летний ефрейтор выстрелил из пушки боевой машины десанта БМД-4 по магазину «Детский мир». Как пишет Baza в своём телеграм-канале, молодой человек произвёл выстрел случайно.

По информации издания, солдат проводил техническое обслуживание БМД-4 на территории военной части, но случайно дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки. Болванка (боеприпас без взрывчатого вещества, предназначенный для пробития брони тяжёлой техники) одного из боеприпасов угодила в крышу торгового центра Fjord Plaza, пробила её и приземлилась на втором этаже, прямо в «Детском мире».

В результате происшествия никто не пострадал, но около трёхсот посетителей торгового центра пришлось эвакуировать.