В полиции Нижнего Тагила рассказали подробности спасения 12-летнего мальчика, провалившегося под лёд 

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали подробности спасения 12-летнего школьника, упавшего в воду в районе парка «Народный».

Сотрудниками, оказавшими помощь подростку, были Александр Сулицын и Александр Литвиненко, которые патрулировали этот район. Проходя по мосту, полицейские увидели группу детей на льду.

«Полицейские решили подойти к ребятам, чтобы увести их с опасной площадки. В этот момент один из мальчиков провалился в воду, но смог самостоятельно выбраться на лёд», — пояснили в пресс-группе.

Стражи порядка незамедлительно доставили ребёнка в отдел полиции № 16, который находится в нескольких десятках метров от реки. Подростка отогрели и вызвали медиков. Угрозы здоровью мальчика нет. Позже полицейские передали школьника родителям, которые поблагодарили сотрудников правопорядка за бдительность и оперативность.