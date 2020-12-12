В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик прыгал на льду и провалился в воду

На реке Тагил в парке «Народный» 12-летний мальчик прыгал на льду и провалился в воду. Как сообщает пресс-служба Центра защиты населения, юный тагильчанин оказался в воде по пояс, его вытащили проходившие мимо сотрудники полиции. Они отвезли мальчика в отдел полиции № 16, чтобы отогреть и передать родителям.
Спасатели предупреждают жителей города, что лёд на реке Тагил опасен зимой, так как в эту реку впадают тёплые воды с предприятий и периодически осуществляется сброс воды на плотине. Кроме того, опасно находиться на льду вблизи мостов, именно в этих местах лёд не замерзает или остаётся тонким всю зиму.
«Рыбакам нужно брать с собой верёвку 10–15 метров для оказания помощи другому рыбаку, если тот провалится, а также иметь при себе “спасалки”, с помощью которых можно попытаться самому выбраться из полыньи, если провалишься», — добавили в Центре защиты населения.