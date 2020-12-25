В новогоднюю ночь уличное освещение в Нижнем Тагиле будет работать до утра

Сегодня в мэрии обсудили готовность всех городских служб к новогодним праздникам. С 31 декабря по 10 января в Нижнем Тагиле будет усилена охрана общественного порядка и безопасности в местах массового скопления людей.

По словам начальника отдела по взаимодействию с административными органами Олега Сараева, в предстоящие праздничные дни в Нижнем Тагиле будет организована работа одного ледового городка на Театральной площади и пяти зон отдыха в парке культуры Бондина, у дворцов культуры «Юбилейный», «Салют», ДК имени Окунева и Центра культуры и искусства НТМК. Для гостей будут открыты все три театра города, Нижнетагильская филармония, ДК «Юбилейный» и Дворец национальных культур. Музеи уйдут на каникулы до 11 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Для проведения праздничных фотосессий муниципалитет организует работу шести фотозон. Праздничные фотографии можно будет сделать по адресам: улица Ильича, 37, улица Фрунзе, 39, улица Пархоменко, 37, проспект Ленина, 14, улица Зари, 21 и на Театральной площади.

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» уже сейчас проводят обследования учреждений культуры и стратегических объектов, а также учебно-тренировочные занятия, мониторинг посредством АПК «Безопасный город». В новогоднюю ночь, а также в ночь с 6 на 7 января, в Рождество, наружное городское освещение будет работать до самого утра. Порядок в общественных местах будут обеспечивать сотрудники полиции, частных охранных предприятий, росгвардейцы и казаки.

На усиленный режим работы в новогодние праздники будут переведены пожарные, спасатели, Единая дежурно-диспетчерская служба, специалисты ресурсоснабжающих организаций.

Глава города обратил внимание участников заседания на то, что в новогодние праздники особое внимание необходимо уделить людям старшего поколения, подопечным социальных служб и больным людям.