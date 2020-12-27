В Нижнем Тагиле за сутки выявили 26 новых случаев заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 409 случаев COVID-19. Из них 26 — в Нижнем Тагиле, сообщает оперативный штаб Свердловской области. Всего в регионе новым коронавирусом заразились 56 977 человек. В Нижнем Тагиле — 3517.

Состояние 583 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 343 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 221 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 411 человек. Общее число выписанных достигло 49 303. Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 1441.