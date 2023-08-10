В Нижнем Тагиле в День города перекроют центральные улицы и ограничат парковку

В Нижнем Тагиле 11 и 12 августа для проведений мероприятий, посвящённых празднованию Дня города, будет закрыто движение и ограничена парковка на центральных улицах.

С 18 часов 10 августа и до 12 часов 13 августа будут закрыты две парковки рядом с главной сценой: за «Современником» и перед медколледжем. В пятницу, 11 августа, с 17:00 до окончания праздничных мероприятий движение транспорта будет закрыто:

• по улице Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• по улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• по улице Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральской);

• по проспекту Строителей (от дома № 1а на проспекте Строителей до дома № 31 на проспекте Ленина).

Также на этих улицах будет запрещена стоянка с 12:00. Напомним, нас ждёт концерт певца Фогеля на главной сцене за «Современником», а в финале дня — мэппинг-шоу на фасаде драматического театра.

В субботу, 12 августа, движение будет перекрыто с 12:00 до завершения программы. Транспорт не сможет проехать по ряду улиц:

• Огаркова (от проспекта Ленина до улицы Уральской);

• Красноармейской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• Уральской (от дома № 1 на проспекте Ленина до улицы Красноармейской);

• Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральской);

• Строителей (от дома № 1а на проспекте Строителей до дома № 31 на проспекте Ленина).

С 08:00 парковка запрещена на следующих участках:

• на парковке у подножья Лисьей горы;

• перед зданием Историко-краеведческого музея;

• по улице Огаркова (от проспекта Ленина до улицы Уральской);

• по улице Красноармейской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• по улице Первомайской (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• по улице Пархоменко (от проспекта Ленина до улицы Горошникова);

• по улице Уральской (от дома № 1 на проспекте Ленина до улицы Красноармейской);

• по улице Горошникова (от проспекта Мира до улицы Уральской);

• по проспекту Строителей (от дома № 1а на проспекте Строителей до дома № 31 на проспекте Ленина);

• по улице Челюскинцев (от Черноисточинского шоссе до улицы Береговой-Ударной по обеим сторонам).

Напомним, хедлайнером Дня города стал народный артист России Олег Газманов. Ночью над акваторией Тагильского пруда прогремит фейерверк и выступят флайбордисты.