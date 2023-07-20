На шоу флайбордистов в День города Нижнетагильская филармония готова потратить 540 тысяч рублей

Нижнетагильская филармония объявила тендер на проведение шоу флайбордистов на тагильском пруду в День города.

В задачи исполнителя будет входить: организация выступления двух флайбордистов, один вылет каждого из них должен длиться не менее 10 минут. Кроме того, исполнитель обязуется оформить шоу в соответствии с тематикой мероприятия, а также обеспечить доставку оборудования, питание и проживание участников. Услуги двух флайбордисков будут стоить 400 тысяч рублей, оформление шоу с использованием светодиодного оборудования — 140 тысяч рублей.

Отметим, в прошлом году, 13 августа, в День города вместе с фестивалем фейерверков состоялось эффектное выступление флайбордистов.