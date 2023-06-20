Выступление флайбордистов, концерты и праздничный салют. Что мэрия Нижнего Тагила готовит ко Дню города

В администрации Нижнего Тагила обсудили мероприятия предстоящего в августе Дня города. Согласно предварительной программе праздника, все торжества будут проходить три дня — с 11 по 13 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу, 11 августа, Владислав Пинаев планирует провести торжественный приём молодёжи в Нижнетагильском драматическом театре. Основные мероприятия запланированы на субботу, 12 августа. Среди событий — традиционный праздник «Гулянье на Лисьей горе», фольклорный фестиваль «Тагильское подворье», театральный марафон, праздник для детей от Центральной библиотеки города «Киндерград» и концертная программа в Театральном сквере за драматическим театром. В акватории Тагильского пруда пройдёт выступление флайбордистов.

В центре города будет расположено семь площадок, где пройдут несколько мероприятий, а заключительный гала-концерт состоится на площади за КДК «Современник». Кульминацией праздника станет фейерверк и выступление приглашённого артиста, но его имя в мэрии пока не раскрывают.

В воскресенье, 13 августа, в центре Нижнего Тагила пройдёт фестиваль духовых оркестров с участием коллективов из разных регионов страны. В администрации хотят сделать этот День города не менее масштабным, чем прошедший юбилей.