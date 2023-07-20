Хэдлайнером Дня города в Нижнем Тагиле станет Олег Газманов. Мэрия готова потратить на часовое выступление артиста 9,2 млн рублей

Хэдлайнером Дня города в Нижнем Тагиле может стать народный артист России Олег Газманов. Выступление певца в составе творческого коллектива оценивается в 9,2 млн рублей. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок. Приглашать артиста будет ООО «Парад», заказчиком выступает Нижнетагильская филармония.

Согласно техзаданию, выступление продлится 1 час, с 22:00 до 23:00. Гонорар артиста и музыкантов должен составить 6,6 млн рублей, остальные деньги потратят на техническое и бытовое обеспечение райдера.

В списке песен, заявленных на праздничный концерт, — «Есаул», «Морячка», «Сделан в СССР», «Балтийский берег», «Эскадрон», «Офицеры». Всего Газманов исполнит 22 композиции.

В пресс-службе администрации города не стали комментировать запрос АН «Между строк» о том, рассматривались ли другие варианты приглашённой звезды.