В Нижнем Тагиле на 3D-mapping-шоу в рамках празднования Дня города выделили почти 5 млн рублей

В рамках празднования Дня города в Нижнем Тагиле на проведение лазерного шоу (3D-mapping) мэрия в лице Нижнетагильской филармонии выделила почти 5 млн рублей. Тендер на официальном сайте госзакупок появился 19 июля. Световое шоу покажут 11 и 12 августа на площади перед драмтеатром с 22:00 до 23:50.

3D-mapping — это лазерная видеопроекция на реальный объект с учётом его форм и положения в пространстве. С помощью музыки и динамичного видеоряда поверхность становится экраном и создаётся иллюзия подвижности и видоизменения форм. Впервые подобное шоу в Нижнем Тагиле продемонстрировали 9 мая 2022 года.

Подрядчиком выступит тагильская компания «Парад». На написание видеоконтента заказчик выделил 1,5 млн рублей, а за предоставление оборудования для проекции отдаст 2,2 млн. Самым недорогим в списке задач является сбор и создание аудиоконтента — на это планируется потратить всего 50 тысяч рублей.