Певец Фогель станет вторым хэдлайнером Дня города в Нижнем Тагиле

Ещё одним хэдлайнером Дня города в Нижнем Тагиле 11 августа станет молодой российский исполнитель Фогель. Выступление артиста во время прямого эфира анонсировал глава города Владислав Пинаев. Отметим, что в этом году на День города мэрия также решила пригласить Олега Газманова, стоимость выступления которого составляет почти 9,2 млн рублей.

«К нам приедет выступать молодой исполнитель, который ещё в свои 18 лет покорил сердца всей подростковой аудитории, который собирает больше миллиона просмотров, — это Фогель. Надеемся, что будет такой же хороший концерт, как и Хабиба в прошлом году, который собрал большое количество молодых тагильчан. Поэтому приходите, вечером будет выступать Фогель», — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, что в прошлом году на Дне города на концертной площадке за «Современником» в течение двух часов работали диджеи, а затем выступили приглашённые рэпер Егор Натс и автор хита «Ягода малинка» Хабиб.