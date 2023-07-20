В Нижнем Тагиле 10-минутный салют на День города обойдётся почти в 3 млн рублей

Нижнетагильская филармония объявила тендер на проведение праздничного салюта в День города. Как указано в технической документации, за 10-минутный салют муниципальное учреждение готово заплатить 2 млн 960 тысяч рублей.

Представление пройдёт 12 августа на акватории Тагильского пруда в интервале с 23:00 до 24:00. Всего в фейерверке будет задействовано 1,2 тысячи пиротехнических изделий. Закупка будет осуществляться у единственного поставщика. В качестве исполнителя в проекте договора указана местная компания «Триада».

Напомним, 5-минутный салют на День Победы обошёлся городу в 800 тысяч рублей. В фейерверке было задействовано 432 пиротехнических изделия.