В Нижнем Тагиле 5-минутный салют на День Победы обойдётся в 800 тысяч рублей

МАУ «Нижнетагильская филармония» готовится заключить договор «на оказание услуг по организации и проведению праздничной пиротехнической постановки» ко Дню Победы. Как указано в технической документации, за 5-минутный салют муниципальное учреждение готово заплатить 800 тысяч рублей. Само представление пройдёт 9 мая на акватории Тагильского пруда в промежутке с 22:00 до 22:15. Всего в фейерверке будет задействовано 432 пиротехнических изделия. В качестве исполнителя в проекте договора указана местная компания «Триада».