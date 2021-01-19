В Нижнем Тагиле скандальный пранкер из зависти испортил рекламный баннер местного рэпера  (ВИДЕО)

18-летний Instagram-блогер из Нижнего Тагила Руслан Прис снова оказался в центре скандала. 6 января молодой человек испортил краской рекламный баннер тагильских музыкантов Никиты Берговина и Сергея Брауземана на Театральной площади. Пранкер забрался по лестнице и баллончиком написал на баннере адрес своего Instagram. Сам Руслан заявил АН «Между строк», что таким образом он объявил «войну» своим конкурентам.

«Увидел, что кто-то хочет прославиться в Нижнем Тагиле. Мне это не понравилось. В городе только один должен быть известный человек, только обо мне должны знать», — поясняет пранкер.

Судя по короткому трейлеру, который оказался в распоряжении редакции перед выходом основного видео, действия Приса привлекли внимание сотрудников полиции. Блогер что-то объясняет стражам правопорядка, а потом от них убегает.

Рэп-исполнитель Никита Берговин пояснил АН «Между строк», что они с другом в полицию заявлять по данному инциденту не собираются, а попытаются своими силами разобраться с оппонентом.

«Я и мой друг Серёжа Брауземан гуляли по центру города как-то раз. И он сказал: “Хочу, чтобы моё лицо было на билборде”, — вспоминает Никита. — Я сказал, что тоже не отказался бы от такого. И добавил: “Давай сделаем”. Только мы решили сделать что-то интересное, чтобы люди были вовлечены. Так появилась идея с розыгрышем телефонов в наших Instagram. И вот наши лица висят на билборде в самом центре города. Проходит около десяти дней, меня в сторис отмечает парень. Сначала я подумал, что это участник розыгрыша, а оказалось, что парень заметил граффити на нашем билборде и решил нас предупредить».

Уже на месте друзья определили, что это не просто граффити, а Instagram Руслана. Музыкант попытался выяснить у блогера, зачем он это сделал, но пранкер всё отрицал.

«Мы вообще не поняли, что мы ему сделали. Мы никогда с ним не конфликтовали. Виделись пару лет назад, но конфликтов точно не было. Как я понял, мы ему точно не интересны, а вот выходку очередную сделать, написать свой Instagram в самом центре города на билборде, это он за. Он пару видео выкладывал, по которым мы поняли, что он какой-то очередной пранк снял. Только почему наш баннер пострадал — непонятно. Потом мы начали его искать, а Прис начал от нас бегать и убежал аж в Ростов», — говорит Берговин.

По словам молодых людей, они не стали отмывать краску от баннера, поскольку сделать это сложно. В таком виде рекламный щит провисит до конца договора — 25 января.

Напомним, в середине февраля 2019 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Тагилстроевского района Нижнего Тагила оштрафовала Руслана на 10 тысяч рублей за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на молодого человека был составлен протокол по статье КоАП («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка»). Также пранкер был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но в этом случае полиция ограничилась предупреждением.

В начале апреля блогер вновь стал фигурантом проверки со стороны правоохранительных органов. 10 апреля он вместе с приятелями решил провести социальный эксперимент и проверить реакцию прохожих на инсценированное похищение человека. Бдительные прохожие вызвали полицию и «похитители» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В конце апреля Руслан едва не пострадал от наезда автомобиля во время очередного розыгрыша. Летом 2019 года во время сьёмок Руслана задержали сотрудники полиции, которые заподозрили парня в распространении наркотиков.