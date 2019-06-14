Пранкера из Нижнего Тагила задержали по подозрению в распространении наркотиков (ВИДЕО)

16-летнего инстаблогера из Нижнего Тагила Руслана П., который в соцсетях называет себя @pris_rus, во время съёмок очередного пранка задержали сотрудники полиции. Как рассказал АН «Между строк» сам Руслан, инцидент произошёл 10 июня у дома № 6 по Октябрьскому проспекту, когда он под видом продавца наркотиков предлагал порошок белого цвета (муку. — Прим. ред.) случайным прохожим. По словам молодого человека, он увидел полицейский УАЗ и демонстративно прошёл рядом с ним. В этот момент из автомобиля вышли двое сотрудников ППС и настойчиво предложили ему проехать в отделение полиции.

«Я в машине сразу сказал полицейским, что это розыгрыш, а когда привезли в отдел, то меня там узнали и отпустили через полчаса, не составляя никаких протоколов. В конце ролика показано, что я якобы от них убежал, но это было снято уже позже, для усиления эффекта от пранка», — пояснил Руслан.

Напомним, в середине февраля 2019 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Тагилстроевского района Нижнего Тагила оштрафовала Руслана на 10 тысяч рублей за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на молодого человека был составлен протокол по статье КоАП («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка»). Также пранкер был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но в этом случае полиция ограничилась предупреждением.

В начале апреля блогер вновь стал фигурантом проверки со стороны правоохранительных органов. 10 апреля он вместе с приятелями решил провести социальный эксперимент и проверить реакцию прохожих на происходящие на их глазах противоправные действия. Бдительные прохожие вызвали полицию, и «похитители» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В конце апреля Руслан едва не пострадал от наезда автомобиля во время очередного розыгрыша.