Полиция Нижнего Тагила задержала блогеров во время записи пранка с похищением человека (ВИДЕО)

16-летний инстаблогер из Нижнего Тагила Руслан П. снова стал фигурантом проверки со стороны правоохранительных органов. Как рассказал АН «Между строк» молодой человек, 10 апреля он вместе с приятелями решил провести социальный эксперимент и проверить реакцию прохожих на происходящие на их глазах противоправные действия.

«По замыслу мы на автомобиле подъезжаем к остановке, открывается дверь и оттуда выпадывает человек со связанными руками. Он бежит к людям с просьбой о помощи, но его снова ловят и кидают в машину», — пояснил блогер.

По словам Руслана, после нескольких эпизодов кто-то из случайных свидетелей вызвал полицию и в городе был объявлен план «Перехват».

«Мы отсняли ролик и поехали на Гальянку, когда увидели, что за нами едет полиция. Они нас не просили останавливаться, но мы сразу поняли, что это за нами, и поэтому остановились. Полиция у нас хорошо работает, быстро среагировали. Кадров самого пранка мало, потому что у нас изъяли телефон. Потом меня вызвали на беседу в отделение полиции. Там со мной провели беседу, что подобные социальные эксперименты опасны прежде всего для нас же самих, поскольку сотрудники могли применить оружие и спецсредства при задержании», — говорит Руслан.

Напомним, в середине февраля 2019 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Тагилстроевского района Нижнего Тагила оштрафовала 16-летнего инстаблогера Руслана П. на 10 тысяч рублей за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на молодого человека был составлен протокол по статье КоАП («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка»). Также пранкер был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но в этом случае полиция ограничилась предупреждением.