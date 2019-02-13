Блогера из Нижнего Тагила оштрафовали на 10 тысяч рублей за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина

Сегодня, 13 февраля, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Тагилстроевского района Нижнего Тагила оштрафовала 16-летнего инстаблогера Руслана П. на 10 тысяч рублей за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на молодого человека был составлен протокол по статье КоАП («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка»). Также пранкер был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но в этом случае полиция ограничилась предупреждением.

«Полицией были установлены все участники данного видеоролика. На них также составлен протокол за нарушение ПДД, — пояснили в полиции. — На комиссии с подростком была проведена воспитательная беседа».

В беседе с журналистом АН «Между строк» Руслан заявил, что оплачивать штраф он намерен самостоятельно.

«Буду работать, отдавать, других вариантов нет — я же накосячил. Устроюсь барменом или официантом. Просить денег с подписчиков не стану», — говорит блогер.

Напомним, 21 января Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на 10 суток за то, что они перекрыли Новый Арбат для съёмок своего клипа. Ролик вызвал негативную реакцию со стороны москвичей, которые из-за пробок опоздали на работу. Тагильчанин снял своё видео в поддержку блогеров, на момент публикации данной заметки у него более 134 тысяч просмотров. Съёмки видео проходили 20 января на проспекте Ленина и у Нижнетагильского цирка.