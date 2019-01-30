Блогеру из Нижнего Тагила грозят обязательные работы или 25-тысячный штраф за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. Полиция возбудила дело

Полицией Нижнего Тагила составлены два протокола об административном правонарушении в отношении 16-летнего блогера Руслана П., который вместе с друзьями снял музыкальный клип на проезжей части проспекта Ленина. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», Руслан привлечён по статьям КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

«В ходе проверки полицейские установили водителей транспортных средств, проезжавших в тот момент по проспекту Ленина, которые подтвердили, что компания молодых людей своими действиями мешала движению транспортных средств, создавая серьёзную угрозу безопасности дорожного движения», — пояснили в полиции.

Начинающему блогеру грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, а также штраф 500 рублей за нарушение ПДД по второму протоколу. Административный арест сроком до 15 суток автору видео не грозит, так он не достиг возраста 18 лет.

Напомним, 21 января Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на 10 суток за то, что они перекрыли Новый Арбат для съёмок своего клипа. Ролик, появившийся в соцсетях 16 января, вызвал негативную реакцию со стороны москвичей, которые из-за пробок опоздали на работу. Тагильчанин снял своё видео в их поддержку, на момент публикации данной заметки у него более 132 тысяч просмотров.