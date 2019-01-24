Полиция Нижнего Тагила начала проверку в отношении блогеров, которые частично перекрыли проспект Ленина для съёмок видеоролика

В полиции Нижнего Тагила инициировали проверку после размещения в соцсетях видеоролика, на котором трое молодых людей танцуют на проезжей части проспекта Ленина. Клип выложил накануне начинающий инстаблогер Руслан П., который называет себя в соцсетях @pris_rus. В беседе с журналистом АН «Между строк» Руслан признался, что решил записать клип в поддержку московских блогеров Карины Лазарьянц и Давида Манукяна и в ответ на челлендж тюменских «коллег». На момент публикации ролик тагильчан набрал почти 4,5 тысячи просмотров.

«Материал зарегистрирован. Будет организована проверка, по результатам которой в отношении авторов видео будут приняты меры административного характера. Самое интересное, что во время записи видеоклипа в полицию не поступало никаких жалоб от водителей», — рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 21 января Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток за то, что они перекрыли Новый Арбат для съёмок своего клипа. Ролик, появившийся в соцсетях 16 января, вызвал негативную реакцию со стороны москвичей, которые из-за пробок опоздали на работу. Сотрудники полиции разыскали блогеров и составили на них административный протокол по статье КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».