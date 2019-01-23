Общество

В Нижнем Тагиле пранкеры частично перекрыли главный проспект, чтобы снять клип в защиту арестованных московских блогеров (ВИДЕО)

23.01.2019 17:42
В Нижнем Тагиле пранкеры частично перекрыли главный проспект, чтобы снять клип в защиту арестованных московских блогеров (ВИДЕО)

Начинающий инстаблогер из Нижнего Тагила Руслан П., который называет себя в соцсетях @pris_rus, записал видеоролик в поддержку московских блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц. На видео молодой человек вместе с друзьями прогуливается под музыку по проезжей части недалеко от городской мэрии. Как рассказал АН «Между строк» сам Руслан, съёмки видео проходили 20 января на проспекте Ленина и у Нижнетагильского цирка.

«Мне бросил вызов блогер из Тюмени, который снял такое же видео и сказал, что я не смогу так сделать. Сами съёмки на улице Ленина длились не более четырёх минут. Водители сигналили нам, матерились, но мы не обращали внимания, нам важно было снять ролик», говорит Руслан.

21 января Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток за то, что они перекрыли Новый Арбат для съёмок своего клипа. Ролик, появившийся в соцсетях 16 января, вызвал негативную реакцию со стороны москвичей, которые из-за пробок опоздали на работу. Сотрудники полиции разыскали блогеров и составили на них административный протокол по статье КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». 

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