В Нижнем Тагиле пранкеры частично перекрыли главный проспект, чтобы снять клип в защиту арестованных московских блогеров (ВИДЕО)

Начинающий инстаблогер из Нижнего Тагила Руслан П., который называет себя в соцсетях @pris_rus, записал видеоролик в поддержку московских блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц. На видео молодой человек вместе с друзьями прогуливается под музыку по проезжей части недалеко от городской мэрии. Как рассказал АН «Между строк» сам Руслан, съёмки видео проходили 20 января на проспекте Ленина и у Нижнетагильского цирка.

«Мне бросил вызов блогер из Тюмени, который снял такое же видео и сказал, что я не смогу так сделать. Сами съёмки на улице Ленина длились не более четырёх минут. Водители сигналили нам, матерились, но мы не обращали внимания, нам важно было снять ролик», — говорит Руслан.

21 января Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток за то, что они перекрыли Новый Арбат для съёмок своего клипа. Ролик, появившийся в соцсетях 16 января, вызвал негативную реакцию со стороны москвичей, которые из-за пробок опоздали на работу. Сотрудники полиции разыскали блогеров и составили на них административный протокол по статье КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».